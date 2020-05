Ikea-Etat-Bewegungen

Vizeum gewinnt UK-Etat

Parallel dazu findet ein, seit sieben Monaten laufender, die Mediaplanungs- und -einkaufsagenden betreffender Analyse-Prozess. Dieser soll kurz vor dem Abschluß stehen. Ein Indikator dafür ist, dass MediaCom den seit zehn Jahren gehaltenen UK-Etat an Vizeum verlor. Seit 2005 betreut MediaCom 45 Prozent und Mediaedge:cia 55 Prozent des globalen Ikea-Etats. Der Konzern plant in den kommenden Jahren deutliche Budgetverschiebungen in Richtung Digital Media vorzunehmen.