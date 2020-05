Iglo Österreich serviert neue Kommunikationslinie

"Wir ergänzen unseren Marken-Auftritt nun um eine weitere emotionale Komponente. Es geht um Situationen, die aus dem Leben gegriffen sind", erklärt Rainer Herrmann, Geschäftsführer von Iglo Österreich, die weiter entwickelte Kommunikationslinie. Die auch die Aufgabe hat, neue Zielgruppen - Singles und Senioren zusätzlich zu Familien - anzusprechen.

Die von Havas Worldwide ausgearbeitete Kommunikationslinie soll auf der atmosphärischen Ebene Emotionalität, gemeinsame Genussmomente und kulinarische Inspiration vermitteln.



Die Umsetzung der neuen Kampagnen erfolgt in zwei Stufen: das Bildmaterial entsteht international und wird in allen Märkten eingesetzt; mit den Tonspuren werden die Spots lokalen Kommunikationserfordernissen angepasst und entstehen in den jeweiligen Markt-Umgebungen, um Authentizität in der Vermittlung der gewünschten Genussmomente zu schaffen.



In Österreich kommen zwei TV-Spots, in denen eine Familie aus Tirol und eine aus Wien bei Tisch zu hören ist. Die weitere Endkonsumenten-Kommunikation wird primär digital und beispielsweise über die Plattform Rezepte fürs Leben oder Iglo.at/Facebook erfolgen. An der Twitter-Kommunikation wird geplant.