Ich bin Nikon

Die Kampagne baut auf dem Nikon-Slogan At the heart of the image auf. Den Weg den Jung von Matt/ Spree weiterging, zeigt Menschen vor und hinter einer Nikon. Dabei entstanden Alltagsszenen, die die Frage, wer man mit Nikon sei, beantwortet. Die ersten Schritte eine Babies, die Hochzeitsvorbereitungen einer spanischen Braut, ein Urlauber vor den ägyptischen Pyramiden und Menschen rund um den Globus, die miteinander kommunizieren und ihre Nikon-Kameras tauschen, sind in der Kampagne zu sehen.

Parallel zu Image- läuft eine Produkt-Ebene in der Kampagne. So werden die Coolpix-Modelle präsentiert. Mit "Ich bin ein Super-Zoomer" oder "Ich bin sexy" werden in deren Auftritten Funktionen ins Blickfeld gerückt. Das Media-Mix besteht aus TV, Print, Online, Außenwerbung und Social Media.