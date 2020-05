i5invest engagiert Gozman

Gozman organisiert seit 2010 die Konferenz TedxVienna und wird weiterhin für diese Veranstaltung verantwortlich zeichnen. Seit 2011 baut er die in Wien und Linz ansässige Agentur provo auf.



Zuvor gründete er Vlad Grant Consult, ein Unternehmen, das auf die Beratung rund um EU-Fördermittel spezialisiert ist und das er über drei Jahre hinweg führte. Ab 2010 arbeitete der gebürtige Rumäne in Österreich. Zunächste für die Wiener Stadtwerke und danach als Communications Campaign Consultant des Volksbegehrens Bildungsinitiative.



Gozman bringt Gründergeist, den wir brauchen können mit, argumentiert Markus Wagner, Gründer von i5invest, dessen Engagement.



