Hundert Millionen Zwitscherer

40 Prozent davon sind passive Lauscher auf ihrem Horchposten im digitalen Gedankenkosmos. Twitter existiert mittlerweile in 17 Sprachversionen. Und an der Spitze dieser Kommunikationsgemeinschaft stehen Staatsoberhäupter, Bürgermeister, Athleten, Menschenrechtsaktivisten, Idealisten, Entertainer und das unvermeidliche Corps an Journalisten.