"How I Met Your Mother" bekommt Spin-off

Worum es geht, zeigt schon der Titel: "How I Met Your Dad".

Jetzt ist also der Vater dran: Der TV-Sender CBS hat eine Pilotfolge für einen Spin-off der beliebten, derzeit in den USA gerade ins Finale gehenden Serie "How I Met Your Mother" in Auftrag gegeben. Die neue Serie soll nun die (allzu) lange Paar-Suche, von der "How I Met Your Mother" handelt, aus der Perspektive der Mutter erzählen.