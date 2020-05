House of Cards läuft an

Macht macht süchtig. Und führt in der Regel in Machtzentren. Auf dem Weg dorthin gesellt sich zu Gier und Ehrgeiz irgendwann die Skrupellosigkeit, die innere Waffe, die den Weg an die Schalthebel der Macht freiräumt. Darum drehen sich die 13 Episoden der ersten Staffel der Polit-Drama-Serie House of Cards, die für Netflix produziert wurde. Die erste Episode ging am 1. Februar 2013 online und geht nun on Air.