House of Cards ist kein Publikumserfolg

de, atFrancis und Claire Underwood kommen im linearen, deutschsprachigen Fernsehen nicht annähernd so gut an, wie im Binge Viewing auf Netflix. House of Cards läuft in den Programmen ORFeins und SAT.1 Sonntag Nacht nach 23 Uhr und auf keinem massentauglichen Sendeplatz. SAT.1 schickt Underwood zum Jahresende in "Frühpension" und wickelt die Episoden acht bis dreizehen am 29. Dezember 2013 binge-mäßig in einer Nacht ab.