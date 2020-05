"House of Cards": Das Publikum als Komplize

Kevin Spacey

Noch immer Großes - das lässt sich schon in der ersten Szene der Pilotfolge "Das Spiel beginnt" erahnen. Da erwürgt Fancis Underwood (eindrücklich:) den von einemangefahrenen Nachbarshund. Und das mit den bloßen Händen. In "Breaking Bad", der meist-diskutierten Sendung der jüngeren TV-Geschichte, kochte Walter White seindereinst in Unterhose und zeigte so, wie wenig er in die Welt gehörte, in die er sich begab. Die Szene wurde Kult, die Unterhose – klassischer Feinripp – vor Kurzem für fast 10.000 Dollar versteigert.

Und was macht Francis Underwood? Er zeigt, dass er alles im Griff hat. Er ist der Mann fürs Grobe. Der Mann, der als Majority Whip der Demokraten dafür sorgt, dass die Kongressabgeordneten der eigenen Partei auf Linie bleiben. Für seine Verdienste soll er nun vom neu gewählten Präsidenten Garrett Walker mit dem Amt des Außenministers belohnt werden.