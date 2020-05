Holmes Place-Einheiten mit match

match pr steigert die Holmes Place-Kommunikationsfitness und fungiert als Personal Coach für strategisches Kommunikationsmanagement und PR-Kondition. Darüber hinaus optimiert die Agentur die Marketing-Grundlagenausdauer und erhöht die Social Media-Laktatschwelle.



Um die vereinbarten Kommunikationsziele zu erreichen, sind am Trainingsplan bis Ende dieses Jahres Schwerpunkt-Kampagnen zu Fitnessthemen und -trends, eine Pressereise, in dessen Rahmen Medienvertreter Holmes Place-fit gemacht werden, sowie ein Charity-Event, der beweist, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt, angesetzt.



