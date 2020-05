HolidayInsider mobilisiert Unterkünfte

de, at, chHolidayInsider transferiert sein Angebot an touristischen Unterkünften der Destinationen Deutschland, Österreich und Schweiz in eine Smartphone-App. Das Unternehmen adressiert damit Android- und Apple-Nutzer. Deren Wege zu den möglichen nächsten Urlaubszielen führen über verschiedene Filter, Sortierfunktionen, Nachfrage-Intensität, Bewertung und Empfehlung.