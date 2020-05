Hofbauer wird UM PanMedia-Geschäftsführerin

atDas ist der zweite Versuch der neuen Besetzung der Geschäftsführung von UM PanMedia. Tina Hofbauer tritt die zum Jahresbeginn 2014 die Nachfolge von Elisabeth Ochsner an. Sie ist seit vielen Jahren in dem Unternehmen tätig und ist explizit Ochsner Wunsch-Nachfolgerin. Hofbauer werden von Ochsner "alle Voraussetzungen um UM PanMedia erfolgreich in die Zukunft zu führen" attestiert.