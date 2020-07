Höfer wechselt vom ORF zu Pro TV

Höfer fungiert ab 1. Juli 2014 als Programmdirektor von Pro TV, einem Medien-Unternehmen von Central European Media Enterprises, die in Rumänien neun TV- und drei Radio-Sender betreibt.



Seine dortigen Management-Aufgaben drehen sich um die Entwicklung und Implementierung von Programm-Strategien, die Koordination von Programm-Planungsaktivitäten, die Entwicklung und Realisierung neuer TV-Formate wie auch die Entwicklung des Programmmacher-Teams des Senders.



Höfer ersetzt bei Pro TV in dieser Funktion Anca Budinschi und baut auf 15-jährige TV-Erfahrung auf. Er begann 1999 als Marketing-Manager im ORF und wechselte ein Jahr später in die Programm-Planung um in weiterer Folge bis in die Programm-Direktion aufzusteigen.