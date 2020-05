Hit FM spielt Handball

Die Medienmarke wird Partner der Mannschaft, die in der Vergangenheit achtmal die Handball-Champions-League gewann, in der Spielsaison 2011/12. Hit FM ist als Trikotsponsor und mit Werbemittel vor Ort vertreten und setzt die Partnerschaft in der Eigenwerbung ein.



HiT FM ist auch Sponsor des Fussball-Bundesliga-Clubs FC Trenkwalder Admira und des niederösterreichischen Regionalliga-Vereins SV Horn.



atmedia.at