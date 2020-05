Himmelsstürmer

Langfristig 20 Prozent

Dagegen halten CEO Mark Williams und Marketing-Vorstand Marcello Maggioni mit einem Marken-Einführungsbudget von bis zu 100 Millionen Euro. 40 Millionen davon sollen in TV-Werbung gesteckt werden, um die Marke Sky wie eine Rakete im deutschsprachigen Markt abheben zu lassen. Für TV-Werbung ist auch ein idealer Zeitpunkt, da die TKP´s derzeit im Keller sind. Unter anderem dadurch will Williams bis Ende 2010 die Kundenbasis von 2,4 auf 3,5 Millionen Verträge steigern. Langfristig kann er sich, wie er Mittwoch Abend in München, erklärte in Deutschland einen Marktanteil von 20 Prozent, das wären 7,4 Millionen Haushalte, vorstellen. Mit Sky in Deutschland, in Italien und BSkyB in Großbritannien könnte es Murdoch gelingen eine europäische Pay-TV-Macht zu werden.