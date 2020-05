Hesse wird Bertelsmann-Vorstand

Hesse wird die digitale Transformation der Kerngeschäfte des Konzerns begleiten. In seinen Vorstandsbereich fallen die beiden Investment-Gesellschaften Bertelsmann Digital Media Investments und Bertelsmann Asia Investments, das Education-Geschäft und die Musikrechtegeschäft-Beteiligung BMG.



Hesse kehrt zu Bertelsmann zurück. Er war bis 2008 für den Konzern in verschiedenen Führungspositionen tätig. Derzeit ist er für das globale Digitalgeschäft von Sony Music von New York aus verantwortlich.