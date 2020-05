Herrn Hermes Weltreise durch die Unis

Media In Progress bewirbt die Gameshow per Clips auf den UniScreens, per Plakaten, im Magazin Volume sowie mittels Seeding in universitären Webauftritten und Foren. Promotoren, die vor und während der angesetzten Show auf dem Campus unterwegs sind, sorgen für Zulauf und Teilnahmen an den "Hermiaden". Von dort sollen die Gäste selbst via Smartphones in ihre Freundschafts-Netzwerke berichten.



Auftraggeber Mathias Fanschek und Umsetzer Markus Müller realisieren, wie sie sagen, "ein absolut rundes Konzept, das die Studierenden begeistert".



