Helene Fischer wird VW-Markenbotschafterin

Weitgasser charakterisiert Fischer als Entertainerin, die "durch ihre natürliche Art, ihren charismatischen Auftritt und ihre kraftvollen Songs bezaubert". Wesenszüge aus der Marke Fischer, die in Österreich auf die Marke VW übertragen werden sollen. Weiters geht es in dieser Partnerschaft um die Begeisterungsfähigkeit und Breitenfähigkeit der beiden Marken im Markt. Außerdem verbinden sich hier zwei reichweiten-starke Marken, um sich wechselseitig in ihren jeweiligen Marktpositionen zu stärken.



In einem ersten Schritt schlägt sich Fischers Auftreten für VW in der Preis-Promotion Atemlos-Bonus für das Modell Golf Sportsvan nieder.



Der Bonus ist in Anlehnung des hinlänglich bekannten Hits Fischer Atemlos durch die Nacht entstanden.