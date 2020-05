Heineken serviert James Bond

Gleichzeitig läuft der Video-Flight an, der die Crack the Case betitelte Kampagne zum neuen James Bond-Abenteuer zum Laufen bringen soll und der weltweit ausgerollt wird. Ja, Video-Flight. Es kommen gleichzeitig verschiedene 60-Sekunden-Filme zum Einsatz, die personalisierte Interaktion über verschiedene Kommunikationsplattformen hinweg, auslösen sollen.



Denn Crack the Case birgt in sich auch eine Reihe von Aufgaben und Tests. Dabei sollen James Bond-Fans, in dessen Auftrag, den Koffer und dessen Inhalt vor Bösewichten schützen.



In der Kampagne wird hier auf einen Perspektiv-Wechsel gesetzt. Aus Zuschauern werden Akteure. Sie treten in den "Fan-Geheimdienst" und sollen wie Agenten agieren.



Die Kampagne entwarf und realisiert Wieden + Kennedy.

Heineken verspricht und kündigt eine Kampagne an, die "eine virtuelle Interaktions- und Entdeckungsreise sein wird" und die Konsumenten "näher als jemals zuvor an James Bond heranbringt" und die Kampagne soll dadurch "in die lichtesten Höhen" der Rezeption aufsteigen. Als Auslöser für diesen angepeilten Höhenflug platzierte Heineken in einem Kreis von Bond-Superfans einen exklusiven Online-Teaser.



Für Bond heißt es diesmal: "Skyfall".