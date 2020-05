Havas Media Austria, Dialogium und Köche ergeben Bocuse d´Or

Hauptspeise: Dazu erteilte das National Organization Committee Austria Bocuse d´Or an die Agenturen Havas Media Austria und Dialogium den Auftrag den Koch-Wettbewerb in Österreich zu konzipieren und zu realisieren.



Am 25. Februar 2014 findet das Österreich-Finale nach einer mehrjährigen Pause wieder und in Wien statt.



Havas Media Austria-CEO Michael Göls will nun mit dem neuerlichen Anlauf in dem internationalen Wettbewerb der Spitzenköche ein Konzept realisieren, wodurch, wie er ankündigt, " Österreich am internationalen Parkett als Land exklusiven Genusses positioniert" werden kann. "Daher werden wir", ergänzt Göls, "alle Möglichkeiten ausschöpfen, die heimische Wirtschaft und Medien in das Projekt einzubinden". Der für das Sponsoring verantwortliche Havas-Manager Philipp Slupetzky betont, dass "wir Bocuse d´Or zu einer der führenden Plattformen für Genussmenschen in Österreich entwickeln werden".



Caroline Krall und Clemens Swatonek von Dialogium steuern ihre Kommunikationskompetenzen zu diesen von Göls und Slupetzky angepeilten Zielen bei.