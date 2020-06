Havana, Havas und El Buco

El Buco

Seit August mischt sichunter das digitale Volk und überzeugt via YouTube Facebook und Meinhavanaclub.at spirituosen-affine und netzwerkende Menschen für die Marke und stimuliert Teilnahmen an einer Gewinnspiel-Promotion. Dabei geht es um Konzepte gegenwärtiger und zukünftiger Barkeeper, eine Pop-up-Bar und um einen Club-Urlaub in der kubanischen HauptstadtHavanna. Die Promotion ist mittlerweile in die Phase der Finalisten-Kür mittels Online-Votings getreten. Die Anwärterinnen und Anwärter auf dieHavana Club-Krone, die derzeit für sich Stimmen sammeln, werden sich "Anfang November" vor eine Jury gegenseitig "aufmischen".

Havas Worldwide Wien fokussierte diese Markenkommunikation auf die günstigeren und interaktiveren, sozialen Medien. Alexander Rudan, Executive Creative Director der Agentur, skizziert die erwünschte Wirkung dieser Kommunikation: "Ziel ist es, Havana Club auch bei einer jüngeren Zielgruppe stärker zu positionieren und für positives Image zu sorgen."