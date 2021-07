Harlacher steigt auf

Cornelia Harlacher krönt ihre, seit November 2008 währende Laufbahn in der Agentur Currycom, mit dem Auftstieg von der Senior Account Managerin zum Head Consultant. In dieser Funktion, die sie seit November 2014 inne hat, gehört sie dem Management-Team der Agentur an. Harlacher betreut derzeit Auftraggeber und Marken wie Iglo, Bipa, Kellogg's und LeasePlan Österreich. Sie neben der Kunden- und Projekt- auch Mitarbeiterverantwortung. Ihre Arbeitsschwerpunkte bei Currycom liegen in der strategischen Kommunikationsplanung und Konzeption, Krisenkommunikation, Corporate Communications, Digital Relations und Social Media.

Harlacher begann im Jahr 2008 als Junior Account Managerin und setzte diese Kundenberatungslaufbahn bis zum nunmehrigen Head Consultant-Job fort. Davor war sie unter anderem für die Agenturen Reichl & Partner PR und November Design & PR tätig.