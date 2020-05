Hard Rock Café für Wien

Als Geschäftsführer des Unternehmens sind Jay Anthony Wolszczak und Andrew Calum Macpherson, die auch beide im Management von Hard Rock Holdings Limited tätig sind, ausgewiesen.



Gesellschafter von Hard Rock Cafe Austria ist die in Amsterdam ansässige Seminole Hard Rock International Holding B.V..



Die Standort-Frage eines möglichen ersten Hard Rock Cafés in Österreich respektive in Wien dürfte derzeit noch nicht beantwortet sein.



atmedia.at