Happiness Station für Eisköniginnen

In der Happiness Station sind, laut Unilever, "bis zu 15.000 Variationen möglich". Das Shop-Konzept wurde bereits in anderen europäischen Märkten umgesetzt und soll die klassische, sommerliche Eis-Saison verlängern. Unilever will damit untermauern welche Innovationskraft in der Marke Eskimo steckt.



atmedia.at