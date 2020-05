Hanzmann avanciert

Hanzmann war im Mai 2012 als Leiter der Marketingabteilung in den Stiftsbetrieb eingetreten. Nun folgt er Peter Schubert, der in Pension ging, mit 1. Oktober 2013 als Pressesprecher nach.



Seine Kommunikationsaufgaben erstrecken sich über die Betreuung des Konvents und der Wirtschaftsbetriebe des Stiftes in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Weinbau, der Immobilien- und Liegenschaftsverwaltung sowie im Kultur und Tourismus.



Hanzmann arbeitete vor seinem Wechsel in das Stift Klosterneuburg für Unternehmen wie Vöslauer, Delka, Neudörfler Büromöbel und die beiden Einkaufszentren Shopping City Süd (SCS) und das Donauzentrum.