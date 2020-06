Hans Moser: Wie er zum großen Nuschler wurde

Hans Moser stirbt am 19. Juni 1964 im Wiener Hanusch-Krankenhaus, 83-jährig, kurz nach seinem letzten Auftritt, an Alterskrebs. Blanca ist mittlerweile mit ihrer Tochter total zerstritten. Der Grund: Grete, die in sehr bescheidenen Verhältnissen leben musste, hatte ihre Eltern gebeten, sie in Buenos Aires finanziell zu unterstützen. "Sie wollte einen Teil des Erbes im Voraus erhalten, was Blanca ihr nie verziehen hat", erinnert sich Hans Mosers Nichte. "Blanca lehnte das brüsk ab, mein Onkel war sehr unglücklich darüber, wollte seiner Tochter helfen, konnte sich aber auch in diesem Punkt gegen seine Frau nicht durchsetzen."

Blanca Moser stand beim Begräbnis am offenen Ehrengrab ihres Mannes neben seinen Filmpartnern Paul Hörbiger, Hans Holt und Paula Wessely. Nur Mosers Tochter fehlte: Die Mutter hatte sie in Argentinien nicht vom Tod des geliebten Vaters verständigt.

Nach Blanca Mosers Tod 1974 musste die Tochter einen viele Jahre lang dauernden Gerichtsstreit führen, um wenigstens einen Teil des auf 28 Millionen Schilling (heute rund acht Millionen €) geschätzten Vermögens zu erhalten. Sie starb kurz nach der Auszahlung, 1989. Der Hauptteil des Geldes floss der "Hans- und Blanca-Moser Stiftung" zu, die heute noch der Ausbildung österreichischer Krebs- und Herzspezialisten dient.