Hallamasch steigert Auslandsumsatz

"Es wurde über Nach klar, dass sich Österreich von der internationalen Entwicklung nicht entkoppeln kann", reflektiert er eine Lehre aus Konjunkturkrise-Jahren 2008 bis 2010, die auch ihre Konsolidierungsspur durch Österreich zog. "Am Höhepunkt der Krise Anfang 2010 verschwanden einige Player gänzlich vom Markt und die Branche musste sich teil neu aufstellen und organisieren", fasst Hladky den damaligen Umbruch zusammen.



Hallamasch internationalisierte in der Zwischenzeit sein Kerngeschäft. 2011 war die Event-Agentur für Auftraggeber in Rumänien, Italien, England, der Türkei und in Dubai tätig.



Für die Strabag ist die Agentur in Rumänien, für Greentube in England, Italien und Spanien tätig.