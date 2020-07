Gute Hypo. Und die andere Hypo.

In der Hypo Oberösterreich, die seit über einem Jahr von upart neu positioniert wird, spricht von von kommunikativer Gegenoffensive, da die negativen Effekte der Kärntner Bank auf diese Positionierungsarbeiten äußert ungelegene Einflüsse haben.



Es geht darum die Bank in Oberösterreich mit und rund um den Claim Wir schaffen mehr Wert zu verankern. Dabei gilt es auch das seit der und durch die Finanzkrise 2007/08 geschwächte Vertrauen von Konsumenten in die Bank aufzupäppeln. "Unser Ziel ist es, das Vertrauen der Kunden in eine sichere Bank mit erfolgreicher Performance zu festigen", erklärt upart-Geschäftsführer Jörg Neuhauser worum es in den Positionierungsarbeiten geht.

Credits:

Auftraggeber: Hypo Oberösterreich; Leiter Marketing: Georg Haushofer;

Agentur: upart; Geschäftsführer: Jörg Neuhauser; Senior Account Management: Ilona Preinfalk; Account Management: Karin Fuchs; Creative Director/Texter: Günter Klinger; Art Director: Mark Kirchberger;

Tonproduktion: CCP-Studio.