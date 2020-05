Wenn Brad Pitt rekordverdächtig duftet

"Two and a Half Men", "Nicht in meinen Mund!." Walden ladet Zoey zu einem Dinner nach San Francisco ein. Sie fliegen mit Waldens Privatjet. Während dem Flug gibt es starke Turbulenzen und Walden denkt, dass das Flugzeug abstürzen wird und er sterben muss. So gesteht er Zoey seine Liebe. Er ist sehr enttäuscht, dass Zoey dieses Geständnis nicht erwidert. So stürzt er sich bei nächster Gelegenheit in ein Abenteuer mit Zoeys Nachbarin. Und Alan vermutet, dass Lyndsey ein Alkoholproblem hat.Im Bild (v.li.): Jon Cryer (Alan Harper), Ashton Kutcher (Walden Schmidt). SENDUNG: ORF eins - SA - 06.10.2012 - 19:20 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Warner. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

