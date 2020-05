Gruner+Jahr baut Jobs ab

deMit der "nachhaltige Einsparung von 75 Millionen Euro" hat Gruner+Jahr in Deutschland seine Kosten- und Effizienzziele spezifiziert. Dabei geht es um die "signifikante Reduzierung" von Sach- und Personalkosten in Deutschland. In deren Zuge kommt es zu schrittweisen Abbau von "bis zu 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter".