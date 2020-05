Grüner Himmel

at // Vertikalen Fußballrasen gibt es. Ab und an. Vorzugsweise zu Promotionzwecken. Die MediaCom Vienna-Unit Magic Moments hat, um die Deutsche Fußball-Bundesliga als Teil eines Angebot-Bundles des Pay-TV-Senders Sky zu promoten, in Wien die Außenwerbeträger Rolling Boards "begrünt". Bis 28. Juli sind die "stehenden" Rasenflächen in Kombination mit Fußball-Sujets zu sehen. atmedia.at