Gründe, das Leben zu lieben

Die dargestellten Dinge sind auf die Hauptzielgruppe, Männer zwischen 40 und 60 Jahren, abgestimmt. Der Kampagnenort Graz und die Steiermark sind deshalb Schauplatz der Social Responsibilty-Offensiv, da das Bundesland innerhalb Österreichs die höchste Selbstmordrate aufweist.



Für die kreative Realisierung ist Wunderman PXP verantwortlich. Als "Werbung für das Leben" beschreibt Creative Director Tom Krutt das Kreativkonzept. Er erklärt: "Die Liebe zu den kleinen täglichen Freuden des Lebens wurde für eine männliche, ländliche Zielgruppe ab 45 Jahren, in vorwiegend wirtschaftlich benachteiligten Gebieten der Steiermark in eine einfache Kampagnensprache übersetzt, die keine Traumwelten oder Schreckensszenarien aufbaut, sondern einfach einen rettenden Strohhalm in einer Krisensituation liefern will."



Das Steirer ausgerechnet einem Fussball-Spiel des SK Rapid gegenüber SK Sturm Graz, GAK oder Kapfenberg den Vorzug geben, kann wohl nur als kleiner kreativer Lapsus interpretiert werden.



