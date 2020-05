GroupM und Nielsen starten Cross-TV-Analyse

Das Analyse-Werkzeug, das sich derzeit noch im Entwicklungsstadium befindet, soll künftig dem Markt zur Verfügung stehen. In der Group M steht das Tool und dessen Ergebnisse den TV- und Online-Planungsteams und deren Kunden zur Verfügung.



An einem ähnlichen Projekt arbeiten NBC Universal, Google und comScore. Die drei Partner wollen ihr Analyse- und Planungstool für TV und digitale Medien bereits im Rahmen der Olympischen Spiele in London einsetzen.