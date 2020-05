GroupM korrigiert Werbemarkt-Erwartung nach

Der auf die Juni-Prognose fehlende eine Prozentpunkt reflektiert die Einschätzung der GroupM zu den Werbemarkt-Regionen USA und Europa, respektive deren Schwächen.



Darin ist beispielsweise die akutelle rezessive Entwicklung der PIIGS genannten europäischen Märkte berücksichtigt. Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien - PIIGS - verlieren kollektiv 2012 15 Prozent ihres Werbevolumens und halten akutell auf einem Spending-Niveau von 1998. Oder, um einen weiteren Vergleich anzustellen: sie liegen um 40 Prozent hinter ihrem besten Werbejahr - 2007 - zurück.



GroupM weist aus, dass das globale Werbeinvestitionsniveau 2012 508 Milliarden US-Dollar und damit 4,6 Prozent höher als 2011 liegen wird. ZenithOptimedia bezifferte das diesjährige Gesamtvolumen mit 497 Milliarden US-Dollar.



Für 2013 errechnete ZenithOptimedia 518 und GroupM 531 Milliarden US-Dollar an

zu erwartenden Werbe-Investitionen.



Beide Konzerne sind sich einig bezüglich des Digital Media-Wachstums. GroupM beziffert den 2012-Anteil am Werbekuchen mit 19,5 Prozent oder 99 Milliarden Dollar. Dieser Marktanteil kann 2013 auf 21,4 Prozent und 114 Milliarden Dollar wachsen. Die Wachstumsrate dieses Media-Segments wird 16 oder 15 Prozent betragen.



ZenithOptimedia veröffentlichte 89 Milliarden Internet-Werbe-Dollar für 2012 und 101 Milliarden für 2013. Auf das von der GroupM für das kommende Jahr berechnete Digital-Media-Volumen käme der Weltmarkt in den ZenithOptimedia-Berechnungen erst 2014.



Die Region West-Europa ist als jenes Gebiet des Welt-Werbemarktes mit dem niedrigsten Spending-Wachstum ausgewiesen. Die GroupM spricht davon, dass diese Region 2012 das "schlimmste Werbejahr seit dem 11-Prozent-Absturz des Jahres 2009" hat. Grund dafür sind die zuvor erwähnte PIIGS-Märkte, von denen vier bis auf Griechenland in der Region liegen.



Zentral- und Osteuropa profitiert dagegen von der Werbekonjunktur der Märkte Russland, einem wachsenden BRIC-Markt, und Türkei.