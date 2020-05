Groß-Selbeck verlässt Xing

Vollmoeller arbeitete vier Jahre für die im deutschsprachigen Raum und in Skandinavien tätige Presse- und Medienvertriebs- sowie Retailgruppe als Vorstandsvorsitzender. Er kehrt aus familiären Gründen nach Deutschland zurück. Davor hatte er seit 1997 für Tchibo verschiedene Management-Funktionen inne. Zuletzt war er dort als Vorstandsmitglied für den gesamten Bereich Non Food verantwortlich.



Vollmoellers Vorstandsmandat beginnt mit 15. August 2012 zu laufen. Er soll spätestens am 15. Jänner 2013 den Vorstandsvorsitz der Burda--Tochter übernehmen.