Gottschalk nennt "Wetten, dass..?" seine "große Liebe"

Samuel Koch

Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Kandidat(26) findet das angekündigte Aus des ZDF-Klassikers nach eigenen Angaben "schade". Er bedauere, dass sein Unfall immer wieder als Wendepunkt in der Geschichte der Show bezeichnet wird.

"Sollte tatsächlich jemand denken, dass "Wetten dass..?" durch meine Teilnahme einen Bruch erlebt hat, tut mir das sehr leid", sagte Koch Bild.de. "Dennoch hat die Sendung danach ganz klar jegliches Niveau verloren."

Koch verletzte sich im Dezember 2010 während einer Wette so schwer, dass er bis heute gelähmt ist. Thomas Gottschalk entschied sich nach dem Unfall, als Moderator der Sendung aufzuhören. "Eine Show wie "Wetten, dass..?" würde wahrscheinlich nur dann wieder eine höhere Quote erreichen, wenn es bei den Aktionen - so wie in der Antike - um Leben und Tod geht", sagte Koch weiter.