Gottschalk: "Duschkopf-Terrorist Raab"

In einer Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat sich Thomas Gottschalk erstmals kritisch zu seinem Nachfolger Markus Lanz und dessen Mallorca-Sendung geäußert: „Ich werde mich aus verständlichen Gründen einer Gesamtwertung enthalten,“ antwortete er auf eine Leseranfrage. „Nur so viel: Barack Obama käme nie darauf, einen Taliban-Häuptling auf sein Sommerfest einzuladen. Wer hat um Himmels willen die Schnapsidee gehabt, den Duschkopf-Terroristen Stefan Raab als Gast, und noch dazu als ersten, in die Arena von Mallorca zu holen?“

Die Show vom 8. Juni sei die erste „Wetten, dass ..?“-Ausgabe gewesen, die er von Anfang bis Ende gesehen habe. „Es war auch die erste, bei der mir der Schweiß ausgebrochen ist.“

Kurz nach der vielkritisierten Sendung wurde bekannt, dass Lanz’ Co-Moderatorin Cindy von Marzahn die Show verlässt – angeblich aus Zeitgründen. Das ZDF will „Wetten, dass ..?“ bis zum Herbst überarbeiten. An Markus Lanz hält der Sender fest.