Google steigert erwartungsgemäß Betriebsergebnis

Über die im Eigenbetrieb geführten Web-Plattformen lukriert Google 8,9 Milliarden Dollar Umsatz und generiert hiermit 68 Prozent des Gesamtumsatzes. Über Partner-Seiten des Google Networks fliessen 3,2 Milliarden Dollar nach Mountain View oder 24 Prozent des Konzern-Umsatzes. Während der letztgenannte Erlösstrom um sieben Prozent, wie der Berichtszeitraum-Vergleich zeigt, zulegte, stieg der zuvorgenannte Umsatz um 18 Prozent.



Wie gehabt erwirtschaftet der Konzern von April bis Juni 2013 mehr als die Hälfte - 55 Prozent - des Umsatzes außerhalb der USA. Beispielsweise repräsentiert der Markt Großbritannien zehn Prozent des Konzern-Umsatzes.



Das Paid Click-Geschäft stieg, wie der Quartalsvergleich zeigt, um 23 Prozent jedoch nur um vier Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2013.



Das Cost-per-Click-Business ist rückläufig. Es liegt sechs Prozent unter dem Ergebnisniveau des Vergleichsquartals 2012 und rund zwei Prozent unter jenem des ersten Quartals 2013.



Die eingangs erwähnten Traffic Acquisition Costs also jener Betrag, den Google an Partner für deren Nutzungszuführungsleistungen auszahlt stieg von 2,6 auf 3,0 Milliarden.



Die Gesamtkosten des Konzerns stiegen von 8,5 im zweiten Quartal 2012 auf 11,0 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2013 an.



Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umsatzwachstum in Prozent: