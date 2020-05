Google-Kasse prall gefüllt

intDigitale Omnipräsenz und Performance bringen die Google-Kassen Quartal um Quartal zum Klingeln. Jedes Quartal, aktuell das dritte, des Geschäftsjahres liegt der Werbung verkaufende Konzern sowohl auf Umsatz- wie auch auf Gewinn- und Kostenebene über dem jeweiligen Vergleichsquartal. In diesem betriebswirtschaftlichen Entwicklungskontext fällt dann auch kaum ins Gewicht, dass Motorola nicht so erfolgreich wie die "Mutter" ist und an deren Tropf hängt.