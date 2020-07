Golf Week Mediengesellschaft launcht Color of Sports

TV-Quoten, Medienrechte-Vergaben und -Kosten, Sponsoring sowie steigende Spendings in den Werbeträger Sport sind für das Medien-Unternehmen das Fundament um Color of Sports aufzubauen und zu etablieren.



Die Zielgruppe der Monatszeitung beschreiben deren beide Herausgeber Harald Kopp und Sascha Zelenka als "Key-Player aus Wirtschaft, Sport, Politik und Sportverbänden". Sowie interessierte Endkonsumenten.



Color of Sports, deren erste Ausgabe soeben erscheint, hat einen Umfang von 32 Seiten und eine Auflage von 8.000 Stück. Die Chefredaktion hat Markus Scheck inne.



Der Verlag kooperiert in der Umsetzung der Monatszeitung mit der Österreichischen Sporthilfe und der Europäischen Sponsorbörse.