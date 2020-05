Goldbach Audience vermarktet ATV2.at

atATV2.at ging parallel zum Programm-Start am 1. Dezember 2011 online und ist seit diesem Zeitpunkt auch Werbeträger-Mitglied in ÖWA Basic und ÖWA Plus. Eine Ausweisung in der ÖWA Basic ist noch nicht erfolgt. Inhaltlich bildet ATV2.at das gleichnamige TV-Programm ab und ergänzt es dementsprechend. Goldbach Audience vermarktet die Nutzung und Werbeflächen.