Gösser und Stiegl, was sonst?

Gösser wird aus dieser Befragung heraus von einer knappen Mehrheit biertrinkender Menschen hohe Tradition attestiert. Stiegl folgt mit Abstand und klarer Zurodnung von Tradition als Marken-Merkmal. Dahinter folgen mit einer deutlichen Wahrnehmungsdiskrepanz Budweiser und nahezu gleichauf die heimischen Brau-Brands Ottakringer, Zipfer und Hirter.



Dazu muss nun ergänzt werden, dass laut Marketagent.com sich 58,4 Prozent der Österreicher als Biertrinker deklarieren. Und davon bekennen sich wiederum 60 Prozent, zumindest einmal pro Woche ein Bierchen zu zwitschern. Außerdem sind diese Konsumenten ausgeprägt markentreu. Für 63,3 Prozent kommt vorrangig ein und der selbe Gerstensaft ins Glas. 36,8 Prozent variieren ihren Bier-Genuss und legen ein gepflegtes Maß an Flexibilität an den Tag wenn es um Brauerzeugnisse geht.



Während Gösser das Rennen in der Markenwahrnehmung auf Ebene der Tradition machte, überzeugt Stiegl im Bier-Konsumenten-Markt mit Qualität. In dieser Bewertung sind die beiden Marken nicht so weit auseinander wie hinsichtlich ihrer Tradtionswahrnehmung. Punkto Qualität schlägt Hirter wiederum Budweiser oder auch Zipfer und Murauer und platziert sich in der Wahrnehmung hinter den beiden Platzhirschen.