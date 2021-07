Göggel wechselt Agentur

Matthias Göggel wechselt in die Kreativabteilung von Reichl und Partner. Er arbeitet, wie es dazu heißt, "ab sofort" für die Agentur. Der Texter kommt von Havas Worldwide Wien. Dort arbeitete seit 2013. Seine Laufbahn führte über "renommierte Agenturen" zu Reichl und Partner. Er wurde in der Vergangenheit mit 17 Auszeichnungen für seine Kommunikationsleistungen in Österreich ausgezeichnet.