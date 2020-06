"Glee"-Star Cory Monteith gestorben

Der Star der Serie "Glee", Cory Monteith, ist tot in einem Hotel in Vancouver gefunden worden. Der Mädchenschwarm und High-School-Herzensbrecher aus der auch in Österreich erfolgreichen US-Fernsehserie wurde nur 31 Jahre alt.

Woran der kanadische Schauspieler starb, war zunächst unklar. Familie, Freunde und Kollegen hatten sich allerdings schon länger Sorgen um Monteith gemacht, der im Fernsehen den stets gut gelaunten, blendend aussehenden Football-Quarterback spielte, privat aber schon seit langem gegen seine Drogensucht kämpfte. "Alles und jedes" an Drogen habe er bereits als 19-Jähriger genommen, gestand Monteith einmal in einem Interview. "Ich habe Glück, noch am Leben zu sein."

Vor wenigen Monaten dann ein Rückfall. Im April verbrachte Monteith mehrere Wochen in einer Entzugsklinik. Danach schien es ihm zunächst besser zu gehen. Fotos zeigten ihn im Urlaub mit seiner langjährigen Freundin und "Glee"-Kollegin Lea Michele, die ihn immer wieder öffentlich bei seinem Entzug unterstützt hatte. Auch auf dem roten Teppich ließ er sich wieder blicken. Ob es dennoch die Drogen waren, die ihm am Ende das Leben kosteten, soll eine Autopsie seiner Leiche am Montag klären.