Glamour und Diskurs aus St. Pölten

Die seit Frühjahr 2014 laufenden Zusammenarbeit von Monopol Medien und Bachelor-Studenten des Studienganges Medienmanagement der Fachhochschule St. Pölten schlug sich in mittlerweile zwei Ausgaben des Magazins The Gap zu Niederösterreich nieder. In diesem Beileger zum Gap-Mutterheft versuchen die Studierenden die "coolen und unbekannten Seiten" des Landes um Wien zu zeigen, die es zweifelslos gibt. Außerdem soll mit dem Special Kultur in Niederösterreich in eine zielgruppen-adäquate Bild- und Textsprache übersetzt und so jungen Menschen, die Ansprach abseits breitgetretener Kommunikationspfade suchen, näher gebracht werden.