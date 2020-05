Gericht: Eigentümer der KTZ wird ausgeliefert

Das Oberlandesgericht Graz ( OLG) hat am Mittwoch der Auslieferung des Kärntner Medienunternehmers Dietmar Wassermann an die deutsche Justiz zugestimmt. Gegen den Eigentümer der Kärntner Tageszeitung (KTZ) liegt ein Haftbefehl des Amtsgerichts München vom August 2013 vor, ihm wird Mehrwertsteuerbetrug vorgeworfen. Termin für die Auslieferung, die jetzt Übergabe heißt, wurde vom OLG keiner festgelegt. Wassermann hatte gegen die Auslieferung, der vom Landesgericht Klagenfurt bereits stattgegeben worden war, Einspruch erhoben und die Vorwürfe zurückgewiesen. Die deutsche Justiz wirft ihm vor, den Fiskus gemeinsam mit elf anderen Beschuldigten um mindestens 3,8 Millionen Euro an Mehrwertsteuer betrogen zu haben. Die Zukunft der KTZ ist unsicher, ein Insolvenzantrag wurde eingebracht.