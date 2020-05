Gerda Rogers wird Hartlauer-Testimonial

Die Astrologin tritt in der Produktkommunikation von Hartlauer als "überzeugte Hörgeräte-Kundin" auf. Weiters wird sie sich für das Brillen-Sortiment und -Angebot stark machen.



Die erste Kampagne mit Rogers läuft in den kommenden März-Tagen an. Deren Streuung erfolgt in TV, Radio, Print und Online.