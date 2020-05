at // Andrea Gaal, Geschäftsführerin von Sony Ericsson in Österreich und der Schweiz, wechselt infolge der Reorganisation der Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande nach Kanada. Sie wird, nach Übergabe der operativen Agenden an Luc van Hystee, Geschäftsführerin von Sony Ericsson Kanada. atmedia.at