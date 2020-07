Fussball-WM vereint Familien und Freunde vor dem Fernseher

Dazu werden, ganz unsportlich, alkoholische Getränke, bevorzugt Bier, Knabbereien, Pizza, Snacks und Süßigkeiten kredenzt und verzehrt. Was wiederum heißt, dass in den kommenden Wochen in den Werbeblocks rund um die WM-Spiele für Bier, Salzgebäck, Tiefkühlpizza, Softdrinks, etc. geworben wird, um die Fussballfans wohlbehalten durch das vierwöchige TV-Turnier zu bringen.