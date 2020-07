Fussball-imnetz.at macht nächsten Spielzug

Fussball-imnetz.at wird, wie Maurer mitteilt, in seinem Kern, der Spiel-Analyse und Spielerbewertung ausgebaut. Darin sieht der Chefredakteur des Online-Mediums auch ein Alleinstellungs- und Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb dieses Mediensegments. Dort ist auch das sogenannte Legionärsranking der Woche, eine eingehende Betrachtung der Leistungen österreichischer Fussball-Spieler in Clubs und Ligen außerhalb Österreichs, eingebettet. Maurer betont, dass es dabei um mehr Athleten als "die Alabas, Arnautovics, Harniks, etc." und beispielsweise um Nachwuchshoffnungen geht.



Maurer betont weiters, dass das Hauptaugenmerk in der Berichterstattung auf den österreichischen Ligen und Spielern gelegt ist. Vor ihm liegt, wie vor allen Medien mit Fussball-Berichterstattung die Weltmeisterschaft in Brasilien. Dieser Wettbewerb wird auf den Portal, wie er sagt, kontinuierlich mit Updates angeteasert.



Die Weiterentwicklung von Fussball-imnetz.at dreht sich um eine Mobil-Version, Bewegtbild und ein "zweites Fussball-Portal". Das verrät Maurer noch. Mehr nicht.